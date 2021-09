Sérgio Conceição quer FC Porto competitivo no jogo com o Moreirense

Sérgio Conceição deixou o aviso: quer a mesma atitude competitiva o Moreirense que a equipa teve contra o Atlético de Madrid.

O treinador do Porto alertou para os perigos de regressar ao campeonato, depois de um jogo da Liga dos Campeões.

Mais do que fragilidades físicas, passar da Champions para o Campeonato pode baixar os níveis de motivação dos jogadores. Sérgio Conceição assume que o risco existe.

O Moreirense soma nesta altura três empates e duas derrotas no campeonato.

O FC Porto e o Moreirense jogam este domingo, às 18:00, no Estádio do Dragão, no Porto.