FC Porto goleia Moreirense

O FC Porto venceu este domingo o Moreirense, por 5-0, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

Os golos foram marcados por Mehdi Taremi (34' e 71'), Luis Díaz (51' e 65') e Pepê (77').

O Moreirense continua sem vitórias no campeonato. Soma três empates e três derrotas.

Na classificação, o FC Porto passou a somar 14 pontos, menos um do que o líder Benfica, que só joga na segunda-feira, mais um do que o Estoril Praia e três face ao Sporting, que se defrontam ainda este domingo, enquanto o Moreirense é 18.º e último, com três.

Artigo em atualização.