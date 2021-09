Jesus revela que vai "sempre apoiar" Rui Costa independentemente das eleições do Benfica

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, revelou que vai sempre apoiar Rui Costa independentemente das eleições do Benfica. Na antevisão do jogo com o Boavista, o treinador mostrou ainda confiança total na equipa encarnada.

No salto da Liga dos Campeões para o Campeonato português, Jorge Jesus admite que pode haver desequilíbrio, sobretudo emocional.

Na época passada o Boavista foi o primeiro adversário a vencer o Benfica no campeonato, curiosamente também à sexta jornada, quando o Benfica era líder isolado. Mas Jesus mostra-se confiante para o jogo que marca o regresso à Liga dos encarnados.

Com as eleições do clube à porta, marcadas para o dia 9 de outubro, Jorge Jesus assume o lado do atual presidente que para já continua sem avançar com a candidatura.