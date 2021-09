O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, não ficou totalmente satisfeito com a prestação da equipa no jogo deste domingo com o Moreirense.

O técnico diz que na primeira parte os jogadores podiam ter jogado melhor.

"O compromisso esteve lá, mas achei que devíamos mudar alguma coisa ao intervalo. Não estávamos a fazer aquilo que foi pedido e trabalhado", diz.

O FC Porto venceu este domingo o Moreirense, por 5-0, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.