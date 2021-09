O treinador do Moreirense diz que a equipa não conseguiu bloquear o FC Porto.

João Henriques diz ainda que não conseguiu manter o equilíbrio emocional depois de sofrer dois golos.

O FC Porto venceu este domingo o Moreirense, por 5-0, no Estádio do Dragão, no Porto, num jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.