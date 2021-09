Domínios, escassez e "Taça da Bolacha": as reações à vitória leonina contra o Marítimo

Apesar da derrota, o treinador do Marítimo garante que está orgulhoso do que a equipa fez em Alvalade, enquanto Rúben Amorim diz que o Sporting dominou o adversário, mas reconhece que falta eficácia na hora de marcar golos.

"As pessoas olham para uma vitória de 1-0 de penálti, no outro jogo a seguir, igualmente, eu olho para o domínio completo. Não há divisão do jogo, não há oportunidades do adversário, não há remates enquadrados do adversário, e nós temos todo o controlo do jogo. Eu olho mais para isso", diz o técnico leonino.