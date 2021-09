O Benfica venceu este sábado o Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga disputado no Estádio D. Afonso Henriques.

Yaremchuk (30 e 41 minutos) e João Mário (73) marcaram os golos dos 'encarnados', com Bruno Duarte (78), de grande penalidade, a reduzir para os vitorianos.

O Benfica lidera o campeonato com 21 pontos, mais quatro do que FC Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães segue no 10.º posto, com sete pontos.

Veja aqui o resumo: