O Benfica venceu este sábado o Vitória de Guimarães por 3-1, em jogo a contar para a 7.ª jornada da I Liga disputado no Estádio D. Afonso Henriques.

Pepa assume que a equipa deu 45 minutos de vantagem ao Benfica pelo que não conseguiu fazer na primeira parte. Jorge Jesus sai satisfeito com a vitória e com a exibição da equipa.

O Benfica lidera o campeonato com 21 pontos, mais quatro do que FC Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães segue no 10.º posto, com sete pontos.