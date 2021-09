Sporting de Braga procura subir ao quarto lugar da I Liga

O Sporting de Braga procura subir este domingo provisoriamente ao quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao terreno do Santa Clara, em jogo da sétima jornada.

Os bracarenses procuram somar pela primeira vez esta temporada duas vitórias consecutivas, defrontando o conjunto açoriano, que vem de duas derrotas consecutivas.

Em caso de triunfo, o Sporting de Braga ultrapassa o Estoril Praia, que é quatro, com 13 pontos, mais dois do que os bracarenses, e apenas joga na segunda-feira, na visita ao Boavista.

Na sexta posição, o Portimonense também procura a segunda vitória seguida, na receção ao Vizela (14.º), que não vence há quarto encontros e empatou os últimos três.

Na frente da I Liga, tudo continua na frente, com o Benfica, com sete vitórias em sete encontros, a ter mais quatro pontos do que o FC Porto e do que o Sporting e mais oito do que o Estoril Praia.

