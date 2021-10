Rúben Amorim considera resultado do Arouca-Sporting justo

O Sporting venceu, este sábado, o Arouca por 2-1. Os leões estiveram a vencer praticamente durante todo o jogo.

Foi Matheus Nunes que abriu o marcador e colocou o Sporting na frente do marcador. Já na segunda parte, o Arouca conseguiu igualar a partida com um golo de Dabbagh. Mas não foi por muito tempo: três minutos depois, Nuno Santos deu uma resposta com o pé esquerdo.

Apesar das dificuldades que o Sporting encontrou em Arouca, Rúben Amorim, o treinador dos leões, considerou que o resultado foi justo. Já o treinador do Arouca, Armando Envagelista, diz que o encontro foi equilibrado.

O jogo entre o Arouca e o Sporting conta para a oitava jornada do Campeonato.

​​​​​​​