Jorge Jesus diz que "jogadores mereceram voltar ao primeiro lugar" 

O Benfica venceu este domingo o Vizela, por 0-1, com um golo marcado aos 98 minutos, em jogo da nona jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na conferência de imprensa após o jogo, Álvaro Pacheco considerou que a melhor equipa perdeu o jogo.

"Futebol é assim... nem sempre ganha o melhor", afirmou o treinador do Vizela.

Já Jorge Jesus disse que o Benfica mereceu ganhar o jogo porque acreditou até ao fim.

"Jogadores mereceram voltar ao primeiro lugar", defendeu o técnico das águias.

O Benfica fica no primeiro lugar do campeonato, com 24 pontos, à frente do FC Porto e Sporting que têm 23. Já o Vizela, que soma o sétimo encontro sem vencer, permanece em 12.º lugar, com oito pontos.

