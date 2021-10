I Liga: "o resultado é claramente injusto, o Benfica não mereceu vencer o jogo"

No domingo, Benfica venceu o Vizela por 1-0, com um golo marcado aos 98 minutos, em jogo da 9.ª jornada da I Liga. Com esta vitória, que Pedro Fatela considera "não merecedora", o Benfica ocupa o primeiro lugar do campeonato, com 24 pontos. FC Porto e Sporting ficam atrás dos encarnados com 23 pontos.

"O que vimos foi um Benfica muito frágil, que fez muito pouco para justificar a vitória, contra um Vizela que esteve muito personalizado, muito bem organizado e que fez mais do que o suficiente para pontuar", afirma o comentador Pedro Fatela.

No sábado, o FC Porto defrontou o Tondela e venceu o jogo por 3-1, com um "hat-trick" de Taremi. O resultado e a performance da equipa portuense dita que o clube "está pouco a pouco a crescer".

Também no sábado, Sporting jogou contra o Moreirense e venceu a equipa em casa por 1-0. O capitão Sebastián Coates deu a vitória aos leões aos 16 minutos. Segundo Pedro Fatela, a equipa de Rúben Amorim "está claramente na linha para renovar o título".

VEJA TAMBÉM: