Jorge Jesus espera jogo equilibrado com o Estoril

O Benfica visita amanhã o Estoril para a 10º jornada da Primeira Liga de futebol. Jorge Jesus espera um jogo equilibrado e com poucos golos frente ao quarto classificado do campeonato.

O técnico lembra que "o importante é o Benfica arranjar soluções para [superar] uma linha de seis defesas" do Estoril, no plano teórico, uma vez que, devido à curta distância entre os jogos com o Vitória de Guimarães e com o Estoril, os jogadores "fizeram só treino de recuperação, não fizeram treino tático".

A equipa orientada por Jorge Jesus lidera o campeonato, com mais um ponto do que Sporting e FC Porto, mas o Estoril "tem tantas derrotas como o Benfica, apenas uma", conforme lembrou o técnico das "águias", e segue em quarto lugar na classificação do campeonato.

Veja também: