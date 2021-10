O terceiro classificado do campeonato vai receber o sétimo. O jogo começa empatado, no resultado e no respeito que é mútuo. Com objetivos e realidades distintas, a ambição é a mesma.

Tiago Tomás é a única baixa no Sporting. No Vitória de Guimarães, Herculano, Jorge Fernandes, Rafa Soares e Sílvio ficam de fora.

