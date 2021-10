Sporting vence Vitória de Guimarães e cola-se ao FC Porto na liderança do campeonato

O Sporting recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 1-0, no jogo da 10.ª jornada da I Liga de futebol, e colou-se ao FC Porto na liderança do campeonato.

O Sporting marcou o único golo da partida aos 31 minutos, por intermédio de Coates. O central uruguaio voltou a faturar na sequência de um canto. Coates marcou pelo terceiro jogo consecutivo e leva dois golos no campeonato.

Com este resultado o Sporting cola-se ao FC Porto na liderança do campeonato com 26 pontos em 10 jogos. Já o Vitória de Guimarães ocupa o sétimo lugar, com 13 pontos.

