Moreirense e Paços de Ferreira empatam no fecho da 10.ª jornada

O Moreirense, em dia de 83.º aniversário, conseguiu esta segunda-feira um ponto na receção ao Paços de Ferreira (1-1), graças a um golo aos 86 minutos, no fecho da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os forasteiros "ameaçaram" o primeiro triunfo em seis jogos, com um golo de Lucas Silva, aos 64 minutos, mas, a quatro dos 90, André Luís restabeleceu a igualdade, de cabeça.

Com este resultado, o Paços de Ferreira passou a somar 11 pontos juntando-se ao Boavista no nono lugar, enquanto o Moreirense contabiliza agora oito, partilhando o 14.º posto com o Belenenses SAD, que somou nesta ronda o primeiro triunfo na prova.

