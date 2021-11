Neto de Cavaco Silva está no “nove” inicial da B. SAD

António Montez pertence ao plantel sub-23 da B. SAD, é neto do antigo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva e já faz parte da história do jogo entre o Benfica e os “azuis”.

O médio de 20 anos foi chamado à equipa principal, devido à falta de jogadores por causa de um surto de covid-19 no plantel.

13 jogadores e 4 elementos do staff, incluindo o treinador Filipe Cândido, estão infetados com covid-19.

A partida entre a B. SAD e o Benfica esteve em risco de ser adiada, mas no final das contas, a bola começou a rolar no Estádio do Jamor a partir das 20:30.

Uma decisão que foi criticada de forma negativa antes do arranque do jogo, por um jogador que nele mesmo participa. Afonso Sousa reagiu nas redes sociais, afirmando que “Hoje, o futebol perdeu a cor”.

Também o antigo jogador do Benfica, Bernardo Silva, já reagiu ao facto do jogo não ter sido adiado.