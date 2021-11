O FC Porto e o Sporting procuram este domingo manter os lugares no topo da I Liga portuguesa de futebol, depois de terem sido ultrapassados provisoriamente pelo Benfica, que venceu no sábado o Belenenses SAD.

Benfica

No sábado, o o Benfica venceu o Belenenses SAD, por 7-0, num encontro que terminou aos 48 minutos, depois de os 'azuis' terem ficado com apenas seis jogadores em campo.

O Belenenses SAD começou com apenas nove futebolistas, devido a um surto de covid-19, reentrando para a segunda parte com sete, com a lesão de um jogador no recomeço a obrigar ao fim da partida.

FC Porto

Atualmente a dois pontos do Benfica, o FC Porto recebe o Vitória de Guimarães (sétimo classificado), às 20:30, numa partida em que não deverá contar com Pepe e Francisco Conceição.

Em 76 jogos em casa do FC Porto, os vimaranenses apenas conseguiram quatro vitórias, a última em 2018/19, 23 temporadas depois da anterior.

Sporting: "Basta um empate e podemos estragar o que construímos”

Antes dos 'dragões' entrarem em campo, o Sporting, que tem os mesmos pontos do FC Porto, recebe o Tondela, 10.º posicionado e que vai a jogo com algumas baixas, devido à covid-19, entre os quais o treinador Pako Ayestarán.

Apesar de nunca ter vencido em Alvalade, o Tondela conseguiu pontuar em três das seis visitas ao Sporting.

O treinador do Sporting lembrou que basta um empate para estragar o bom momento da equipa de futebol dos “leões” e avisou que não vai ter contemplações para quem não der o máximo frente ao Tondela.

Rúben Amorim reconheceu que "por mais que os treinadores avisem", o recente apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões e a proximidade da vista ao Benfica podem dificultar a mudança de “chip”, mas frisou que conhece os seus jogadores.

"Confio em todos e quem não estiver bem com o Tondela não vai jogar com o Benfica. Essa é a maior motivação que podem ter. Volto a dizer: basta um empate e podemos estragar tudo o que construímos nos últimos meses, portanto, temos de ganhar", atirou o treinador dos “leões”.

Marítimo

No outro encontro do dia, o Marítimo, 17.º, procura sair da zona de despromoção, na receção ao Paços de Ferreira, 12.º.