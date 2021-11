FC Porto não perde no campeonato há um ano, mas Vitória de Guimarães vai lutar pelos três pontos

O Porto joga este domingo à noite com o Vitória de Guimarães. Pepe e Marcano estão lesionados e falham o encontro. Sérgio Conceição antevê dificuldades. Já Pepa promete uma equipa forte no dragão.

As lesões de Pepe e Marcano obrigam o Porto a renovar a defesa. Sérgio Conceição não tem muito por onde escolher. Fábio Cardoso deverá ser opção.

O FC Porto não perde para o campeonato há mais de um ano. Contra o Vitória, os 3 pontos são preciosos para manter a liderança.

Eliminado da Taça de Portugal, a precisar de pontos para subir na classificação, Pepa sente que o dragão é o palco ideal para dar a volta aos maus resultados.

Borevkovic e Estupiñán são dúvidas até à hora do jogo.

Luís Godinho apita o encontro marcado para as 20:30 no Estádio do Dragão, no Porto.