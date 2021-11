Sérgio Conceição lamenta falta de eficácia do FC Porto frente ao Vitória SC 

O FC Porto manteve no domingo a liderança da I Liga portuguesa de futebol, em igualdade com o Sporting, depois de vencer em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, em jogo da 12.ª jornada.

Após o jogo, Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia da equipa portista frente ao Vitória.

O treinador do FC Porto recusou-se ainda a comentar o que aconteceu no jogo do Jamor entre o Belenenses SAD e o Benfica.

Ainda invicto no campeonato, o FC Porto somou a sétima vitória consecutiva na I Liga e passou a somar 32 pontos, os mesmos do Sporting, que tem pior diferença de golos, e mais um do que o Benfica, com o Vitória de Guimarães a manter o sétimo posto, com 16.

