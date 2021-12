O treinador do Boavista admite que o Sporting mereceu a vitória. Rúben Amorim ficou satisfeito com a exibição da equipa, após a derrota na Liga dos Campeões.

O Sporting levou a melhor no duelo contra o Boavista, este sábado, no Estádio de Alvalade, ao vencer o jogo por 2-0, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Com este resultado, a equipa de Alvalade permanece no topo do campeonato, com 38 pontos, mais três que o FC Porto e mais sete que o Benfica, equipas que ainda jogarão nesta jornada.

