I Liga: FC Porto vence Sporting de Braga e sobe para liderança

O FC Porto venceu frente ao Sporting de Braga este domingo, por 1-0, na 14.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol. O jogador colombiano Luis Díaz marcou o golo da vitória aos 22 minutos. A equipa dos dragões fica em igualdade pontual com o campeão Sporting.

Na classificação, o onze de Sérgio Conceição passou a somar 38 pontos, os mesmos do Sporting e mais quatro do que o Benfica, enquanto o Sporting de Braga ficou ainda mais longe dos três grandes e da Champions, num distante quarto lugar, com 25.

