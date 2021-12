Ataque do FC Porto sem Luis Díaz e Evanilson para jogo frente ao Benfica

O jogo entre FC Porto e Benfica, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com Conceição de volta ao banco dos 'dragões', após castigo, e Nélson Veríssimo em estreia nas águias.

O avançado colombiano do FC Porto, Luis Díaz, testou positivo à covid-19 e vai falhar o clássico. Luis Díaz junta-se ao benfiquista Alex Grimaldo entre as baixas para o clássico devido à covid-19.

As duas equipas mediram forças na passada quinta-feira, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal que os "dragões" venceram por 3-0, com uma assistência para golo feita pelo internacional colombiano.

O médio Marko Gruijc recuperou da lesão e já regressou aos treinos enquanto que os centrais Pepe e Marcano, de acordo com a estrutura

portista, continuam em tratamento e ginásio.

O clássico do dragão assinala o regresso de Sérgio Conceição ao banco depois de ter cumprido uma suspensão de 15 dias.

Jornalista: António Reis

Edição de Imagem: Francisco Carvalho

