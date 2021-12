Benfica treinou duas vezes antes da viagem até ao Porto

O jogo entre FC Porto e Benfica, da 16.ª jornada da I Liga de futebol, realiza-se na quinta-feira, pelas 21:00, no Estádio do Dragão, no Porto, com Nélson Veríssimo em estreia nas águias.

Veríssimo teve apenas dois dias para preparar o jogo. Orientou o primeiro treino na terça-feira e fez outro ensaio antes da viagem para Vila Nova de Gaia.

Grimaldo está a recuperar da covid-19. Otamendi, que está castigado e Darwin, lesionado, não acompanharam a comitiva. Em sentido contrário, Tomás Araújo, Ferro, Diogo Gonçalves, Paulo Bernardo, Meite, e Gedson, que ficaram fora dos convocados no último clássico, foram chamados para novo encontro no dragão.

O Benfica está a quatro pontos do líder do campeonato e não quer perder mais pontos na luta pela liderança.

Jornalista: Miguel Torrão

Edição de Imagem: Lúcia Amorim

