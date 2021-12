O Sporting venceu esta quarta-feira o Portimonense, por 3-2, no Estádio de Alvalade, em Lisboa, num jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

No fim do jogo, Rúben Amorim disse que a expulsão de Pedro Sá ajudou o Sporting a dominar o jogo e o treinador do Portimonense concordou.