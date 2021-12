O FC Porto venceu esta quinta-feira o Benfica por 3-1, no Estádio de Dragão, no Porto, em jogo a contar para a 16.ª jornada da I Liga.

No final do jogo, os dois treinadores disseram que a vitória do FC Porto foi justa. Sérgio Conceição disse que a equipa podia ter feito mais golos e Nelson Veríssimo afirmou que a equipa não vai abdicar desta Liga.