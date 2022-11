Grande jogo da primeira jornada é em Braga, Sporting fala em arranque difícil

Rúben Amorim reconheceu este sábado que o jogo frente ao Sporting de Braga é um arranque difícil, mas que pode ser bom para a equipa. O técnico dos minhotos disse esperar um encontro equilibrado.

Sem definir metas, Artur Jorge arranca a época com um só mote: ganhar. O mesmo que Rúben Amorim, que logo nas três primeiras jornadas vai visitar o SC Braga e o FC Porto.

O nome de Ricardo Horta está no top dos mais falados neste verão. Ainda na dúvida que vermelho vai usar no resto da época, pelo menos este domingo será o do Braga.