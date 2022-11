SC Braga e Sporting empatam num arranque de campeonato recheado de golos

Sporting de Braga e Sporting empataram este domingo por 3-3, na casa dos minhotos, num jogo a contar para a primeira jornada da I Liga.

Pedro Gonçalves abriu o marcador aos nove minutos e a resposta dos arsenalistas não tardou: Banza marcou ao minuto 14'. Quatro minutos depois, Nuno Santos aumentou a vantagem para os leões. Ainda na primeira parte, Sikou Niakaté fez o empate para o Braga.

Já na reta final da partida, Marcus Edwards fez o terceiro do Sporting aos 83 minutos. Do banco do Braga, saiu Abel Ruiz para fazer o empate e último golo do jogo.

Rúben Amorim mostrou-se frustrado, Artur Jorge saiu satisfeito

No final do jogo, o treinador do Sporting de Braga reconheceu justiça no resultado e saiu satisfeito com a atitude da equipa minhota. Rúben Amorim assumiu a frustração pelos erros cometidos.