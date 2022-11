Gil Vicente vence na receção ao Paços de Ferreira

O Gil Vicente venceu esta segunda-feira o Paços de Ferreira por 1-0, no jogo de encerramento da primeira jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Em Barcelos, a equipa da casa, que vai disputar na quinta-feira a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa frente ao Riga, depois do empate 1-1 na Letónia, marcou o único golo da partida aos 85 minutos, por intermédio de Alipour, que tinha entrado em campo seis minutos antes.

O Gil Vicente junta-se assim a Benfica, FC Porto, Vizela, Estoril Praia, Vitória de Guimarães e Boavista no grupo de equipas que entrou no campeonato a vencer, enquanto o Paços de Ferreira arrancou a época com uma derrota.