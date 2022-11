Benfica vence Casa Pia em dérbi lisboeta disputado em Leiria

O Benfica venceu este sábado o Casa Pia, com um golo de Gonçalo Ramos, num jogo da segunda jornada da I Liga disputado em Leiria. São os primeiros três pontos do Benfica fora de casa este campeonato.

O dérbi lisboeta jogou-se a 150 quilómetros de Lisboa. Com o estádio de Pina Manique em obras e o relvado do Jamor inapto, a visita do Benfica ao vizinho Casa Pia faz-se em Leiria.

Com este triunfo, o Benfica, que acabou reduzido a 10 devido a expulsão de Otamendi já nos descontos, está provisoriamente isolado na frente do campeonato com seis pontos, enquanto o Casa Pia, que regressou esta época ao escalão máximo do futebol português, soma um ponto e continua sem vencer.