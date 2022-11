Clássico entre FC Porto e Sporting com lotação esgotada

Os bilhetes para o 'clássico' entre FC Porto e Sporting, que está aprazado para sábado, no Estádio do Dragão, no Porto, a contar para a terceira jornada da I Liga de futebol, estão esgotados, anunciaram os campeões nacionais.

De acordo com uma nota publicada nas redes sociais dos 'dragões', são esperados perto de 50.000 espetadores no recinto para o encontro de cartaz da próxima ronda da prova, tal como já tinha acontecido na goleada portista ao Marítimo (5-1), da jornada inaugural.

O campeão nacional FC Porto, que lidera a I Liga, a par de Benfica, Boavista e Vitória de Guimarães, todos com seis pontos, recebe o Sporting, quinto, com quatro, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, no primeiro embate entre 'grandes' da temporada 2022/23, que vai ser arbitrado por Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.