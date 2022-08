Treinador do FC Porto confiante na disponibilidade de Taremi

O treinador Sérgio Conceição mostrou-se este sábado confiante na disponibilidade física do futebolista internacional iraniano Mehdi Taremi para a visita do FC Porto ao Rio Ave, no domingo, em duelo da quarta jornada da I Liga.

"Queremos contar com todos. Infelizmente, não poderemos contar com o Marko [Grujic] , que está magoado. Já o Taremi está em dúvida. É verdade que foi uma semana difícil para ele. Ainda teremos um treino amanhã [domingo] de manhã e vamos ver a sua evolução, mas estou confiante de que poderá estar disponível a nível físico. Depois, vou decidir se irá entrar de início no jogo", partilhou o técnico, em conferência de imprensa.

O avançado, que se assumiu como o jogador mais influente dos campeões nacionais em 2021/22, saiu lesionado durante a vitória no 'clássico' frente ao Sporting (3-0), na ronda anterior, tendo, desde então, efetuado tratamento a um traumatismo no joelho esquerdo.

"Se o FC Porto ainda sabe jogar sem Mehdi Taremi? Quando ele foi substituído nesse último jogo, o reforço que entrou para o seu lugar [Galeno] deu uma excelente resposta e foi considerado por muitos o homem do encontro. Estamos habituados a iniciar com 11 jogadores de qualidade e temos mais alguns no banco que nos podem ajudar", vincou.

Numa fase da época em que o FC Porto tem alinhado preferencialmente numa estrutura tática de '4-4-2', com um meio-campo disposto num losango, Sérgio Conceição assumiu ter à disposição "vários jogadores que podem ocupar os três lugares" do setor atacante.

"Temos várias soluções que foram trabalhadas durante esta semana, com nuances um bocadinho diferentes, percebendo que podemos não ter o Mehdi [Taremi] no jogo. Pode jogar o Galeno, que é mais vertical, pode jogar o André Franco, com o Pepê num lugar distinto do qual tem alinhado ultimamente, pode jogar o Danny Loader por ali", detalhou.

Ausentes das opções estão Manafá, a debelar uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, e o sérvio Marko Grujic, que acusou fadiga muscular durante o êxito em Vizela (1-0), o único pela margem mínima dos 'dragões' em 2022/23, na segunda ronda da I Liga.

"No início da preparação deste duelo, e ao analisar em conjunto o Rio Ave, percebemos que poderemos ter problemas como tivemos em Vizela se realmente não estivermos no nosso máximo a todos os níveis. Tem muito a ver com isso. O jogo dependerá muito do que fizermos e temos de o levar para o caminho que nos vai dar os três pontos", alertou.

Atribuindo "todo o mérito" ao Rio Ave pela subida ao escalão principal em 2021/22, numa campanha abrilhantada com o título de campeão da II Liga, Sérgio Conceição recordou que os vila-condenses "mantiveram o seu plantel e já se reforçaram com bons valores".

"O Rio Ave vem de um resultado positivo num campo difícil [empate 2-2 frente ao Estoril Praia] . Poderá ter um comportamento ligeiramente diferente em termos de dinâmica ao jogar contra um clube da dimensão do FC Porto. É uma equipa rápida na frente e com jogadores de qualidade no meio-campo. Estamos preparados. Temos de olhar para as peças que compõem essa equipa que poderá iniciar o jogo e, principalmente, trabalhar aquilo que queremos em termos estratégicos. Muito do nosso foco passa por aí", notou.

O FC Porto começou a defesa do título de campeão nacional com três triunfos em outras tantas jornadas, que perfazem o melhor arranque do clube na I Liga desde 2017/18, a primeira das seis temporadas sob orientação de Sérgio Conceição, que pode mesmo lograr em Vila do Conde o 200.º triunfo no 276.º encontro à frente dos 'azuis e brancos'.

Antes do início vitorioso no campeonato, os 'dragões' já tinham conquistado a Supertaça Cândido de Oliveira pela 23.ª vez, ao baterem o Tondela, da II Liga, por 3-0, contando 12 golos marcados e apenas um sofrido nas quatro partidas oficiais realizadas em 2022/23.

"O futebol é um recomeçar constante. Cada treino e jogo dão-nos indicações diferentes. Trabalhamos em cima da base da equipa, da nossa dinâmica nos diferentes momentos, incluindo os esquemas táticos, e do tal sexto momento, em que um ou outro atleta pode resolver numa jogada individual. Agora, é preciso treinar e estar bem a nível mental para metermos cá para fora a transpiração e também a inspiração", atirou Sérgio Conceição.

O FC Porto, líder da I Liga, com nove pontos, visita o Rio Ave, 15.º classificado, com um, no domingo, às 20:30, em Vila do Conde, num encontro que será arbitrado por Tiago Martins, da Associação de Futebol de Lisboa.