Conceição: "Hoje não fui digno de comandar a equipa do FC Porto"

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi duro com os jogadores e com ele próprio no final do jogo.

Hoje não fui digno de me sentar no banco e comandar a equipa do FC Porto.

Declarações do treinador do FC Porto no final do jogo.

Já Luís Freire, treinador do Rio Ave, destacou que é preciso dar valor às "equipas pequenas".

O FC Porto perdeu, este domingo, por 3-1, com o Rio Ave, em Vila do Conde, num jogo a contar para a quarta jornada da I Liga de futebol. Com este resultado, o Sporting de Braga fica na frente do campeonato.