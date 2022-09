Roger Schmidt preparado para enfrentar "inteligência tática" do Vizela

O Benfica, líder isolado da I Liga com 12 pontos, recebe esta sexta-feira o Vizela, 11.º classificado com 5 pontos, às 19:00, com arbitragem de Fábio Veríssimo.

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, o treinador do Benfica desvalorizou a liderança isolada e, concentrado no próximo jogo da I Liga de futebol, já estudou o adversário.

“Vai ser um jogo difícil. [Vizela] está a jogar bem e estão habituados uns aos outros, o treinador já lá está há algum tempo e promoveu o clube duas vezes. Estas equipas são difíceis de defrontar. Têm disciplina e inteligência tática e têm armas no ataque. Não é fácil marcar-lhes golos e temos de ser organizados na defesa”.

Para este encontro da quinta jornada, Roger Schmidt não poderá contar com o brasileiro Morato, que se lesionou no final do último jogo, com o Paços de Ferreira (3-2), juntando-se assim aos lesionados Lucas Veríssimo e João Vítor. Sem mais soluções, o técnico vai voltar a chamar o jovem defesa central António Silva, para fazer dupla com Nicolas Otamendi.