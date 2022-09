Benfica vence Vizela com penálti no último minuto

O Benfica recebeu e venceu, esta sexta-feira, o Vizela por 2-1 em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa. O golo do triunfo foi conseguido de penálti aos 90+12 minutos.

Os visitantes inauguraram o marcador aos 20 minutos, após um contra-ataque que terminou com o remate do avançado Milutin Osmajic para o fundo da baliza de Odisseas Vlachodimos.

O Benfica empatou a partida mais de 50 minutos depois. David Neres colocou o resultado em 1-1, após um remate em jeito de fora da área.

O golo da vitória foi marcado por João Mário na conversão de uma grande penalidade aos 90+12 minutos.

O clube da Luz terminou o jogo com menos dois jogadores, depois das expulsões de Gonçalo Ramos aos 90+1’ e de João Mário aos 90+13’ por acumulação de cartões amarelos.

Com este resultado, as ‘águias’ asseguram a liderança isolada com 15 pontos. Já o Vizela fica no 13.º lugar - à condição - com 5 pontos.