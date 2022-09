I Liga: Benfica tenta consolidar liderança e Sporting o regresso aos triunfos

Os 'encarnados' isolaram-se no topo da classificação na terça-feira, ao vencerem em casa o Paços de Ferreira, por 3-2, em jogo em atraso da terceira ronda, mantendo o percurso 100% vitorioso no campeonato e passando a dispor de dois pontos de vantagem sobre o Sporting de Braga, segundo colocado.

O Benfica procura esta sexta-feira consolidar a liderança da I Liga de futebol , ao receber o Vizela, em jogo da quinta jornada, enquanto o rival Sporting tenta regressar às vitórias no estádio do Estoril Praia, após duas derrotas seguidas.

A quinta jornada abre com os jogos dos 'grandes' lisboetas e prolonga-se até segunda-feira, com o Sporting de Braga a receber no sábado o Vitória de Guimarães e o FC Porto, terceiro classificado, a deslocar-se duas horas e meia mais tarde ao reduto do Gil Vicente.

Programa da quinta jornada:

Sexta-feira, 2 set:

Benfica - Vizela, 19:00

Estoril Praia - Sporting, 21:15

Sábado, 3 set:

Sporting de Braga - Vitória de Guimarães, 18:00

Gil Vicente - FC Porto, 20:30

Domingo, 4 set:

Casa Pia - Arouca, 15:30

Santa Clara - Marítimo, 17:00 locais (18:00, horas de Lisboa)

Portimonense - Famalicão, 20:30

Segunda-feira, 5 set: