Sporting regressa às vitórias frente ao Estoril

O Sporting visitou e venceu, esta sexta-feira, o Estoril Praia por 2-1 em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol e regressou aos triunfos no campeonato.

Os ‘leões’ entraram no Estádio António Coimbra da Mota com a pressão de vencer depois de derrotas nas últimas duas jornadas.

A equipa comandada por Rúben Amorim inaugurou o marcador aos 13 minutos. O defesa neerlandês Jeremiah St. Juste estreou-se a marcar com a camisola do Sporting, após um canto cobrado por Pedro Gonçalves.

O segundo golo dos ‘leões’ foi marcado por Marcus Edwards aos 21 minutos com mais uma assistência de Pote.

Com este resultado, o Sporting subiu ao 8.º lugar, à condição, com 7 pontos. Já o Estoril mantém-se no 5.º posto, à condição, também com 7 pontos.