Boavista regressa aos triunfos e agrava crise do Paços de Ferreira

O Boavista somou, esta segunda-feira, a terceira vitória na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar em casa o Paços de Ferreira por 1-0, em jogo da quinta jornada, que agravou a crise dos pacenses.

No Estádio do Bessa, no Porto, Róbert Bozeník, aos 58 minutos, fez o único golo do encontro, que consumou o regresso aos triunfos dos ‘axadrezados’, vindos de duas derrotas nas jornadas anteriores.