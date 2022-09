Sporting vence Portimonense com goleada no estádio de Alvalade

O Sporting derrotou este sábado o Portimonense por 4-0, num jogo da 6ª Jornada da I Liga. Assim, sobe provisoriamente para o quinto lugar da lista de classificações.

O primeiro golo do Sporting surge logo aos 7 minutos, com Trincão a aproveitar um ressalto. O jogador perfaz um bis aos 41 minutos.

O adjunto do Sporting, Carlos Fernandes, é expulso ao reclamar do cartão amarelo destinado a Nuno Santos, após um conflito com o adversário Luquinha.

Na segunda parte, a equipa do Sporting entra em jogo e marca aos 73 minutos, pelo pé de Pedro Gonçalves e três minutos depois, Nuno Santos aproveita para assegurar o quarto golo.

Após quatro vitórias seguidas, o Portimonense voltou a perder, mas manteve o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão FC Porto, que ainda hoje recebe o Rio Ave.