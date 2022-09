Vitória de Guimarães regressa aos triunfos no campeonato frente ao Santa Clara

O Vitória de Guimarães regressou às vitórias ao vencer em casa o 'aflito' Santa Clara por 1-0, no jogo de abertura da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio D. Afonso Henriques, os vimaranenses puseram fim a uma série de três derrotas consecutivas, graças a um golo solitário de Anderson, aos 48 minutos, subindo, provisoriamente, ao sexto lugar do campeonato, com nove pontos.

Já o Santa Clara somou a quarta derrota em seis jogos e continua em zona de 'play-off' de despromoção, com apenas quatro pontos somados.