Sporting de Braga derrota Rio Ave

O Sporting de Braga venceu ao Rio Ave por 3-2, num jogo da 6.ª jornada da I Liga. O clube vencedor sobe para o segundo lugar.

O primeiro golo é marcado logo aos 11 minutos, com o jogador Al Musrati a inaugurar o marcador. De seguida, aos 24 minutos, Iuri Medeiros contribui para o 2-0.

Já na segunda parte, aos 69 minutos, o internacional português, Ricardo Horta, assinalou o terceiro golo.

O Rio Ave ripostou aos 81 minutos e marcou o 1-3, golo de Boateng. Cinco minutos depois, o Rio Ave volta à carga e conquista o 2-3.

O Rio Ave, que somou a terceira derrota na competição, a segunda seguida, ainda reduziu, por Boateng, aos 81, e Aziz, aos 87, prossegue no 14.º lugar, com cinco pontos, em igualdade com o Vizela, que encerra a ronda na segunda-feira, com a receção ao Estoril Praia.