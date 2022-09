“Jogadores estão preparados para voltar à terra” frente ao Boavista, garante Amorim

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, afirmou, esta sexta-feira, que os leões “estão preparados para voltar à terra” na visita ao Boavista, da sétima jornada da I Liga de futebol, após vencerem o Tottenham na Liga dos Campeões.

“Foi um jogo que teve muito impacto. O que fizemos foi falar com os jogadores, treinar e mostrar a tabela classificativa. Não vencemos nada e não estamos assim tão bem no campeonato. Temos seis pontos, mas, no ano passado, tínhamos zero e passámos aos oitavos. Têm de levar isto com naturalidade. Sabem que perdem o lugar na equipa se se distraírem. Estão preparados para voltar à terra”, disse o treinador verde e branco.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida, Rúben Amorim mostrou-se ciente da importância do jogo e da posição do Sporting na classificação, para além do poderio do Boavista e do ambiente e intensidade criados no Bessa, embora diga que “é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias” e que quer ir vitorioso para a pausa de seleções.

“Temos de ser muito humildes e perceber que ainda não fizemos nada. Isto deve ser o normal, vencer jogos, seja em Portugal ou na Europa. Temos a obrigação de vencer e vamos dar o máximo, esperando um jogo muito complicado”, realçou Rúben Amorim.

O foco da análise à turma axadrezada passou pelo confronto entre as duas formações na temporada transata, uma vez que o treinador do Boavista, Petit, se mantém e que a sua ideia de jogo também, com Amorim a mostrar-se pronto para o encontro no Bessa.

“O futebol varia de dia para dia. Se não ganharmos ao Boavista, volta tudo um bocado ao outro lado. É uma luta diária. O importante é pensar que somos sempre o mesmo. Tenho os mesmos defeitos e as mesmas virtudes de há três semanas”, avisou Amorim.

Os defesas Luís Neto e St. Juste permanecem no boletim clínico, mas as recuperações serão rápidas, assegurou Rúben Amorim, que tem ainda o médio Daniel Bragança com uma lesão grave e longa e o avançado Jovane Cabral “mais atrasado” na recuperação.

O Sporting, sétimo classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 10 pontos, visita o Boavista, quarto, com 12, no sábado, a partir das 20:30, no Estádio do Bessa, no Porto, em jogo da sétima jornada, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.