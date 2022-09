Benfica 100% vitorioso recebe o último classificado do campeonato

O treinador do Benfica admitiu este sábado fazer algumas alterações na equipa que vai defrontar o Marítimo e assumiu que a interrupção da I Liga portuguesa de futebol, após a sétima jornada, será benéfica para a equipa.

Em conferência de imprensa, no Seixal, Roger Schmidt remeteu, no entanto, uma decisão final para o dia do jogo, no domingo, e lembrou que o plantel teve mais um dia de descanso do que o habitual, após a partida da Liga dos Campeões, na quarta-feira, frente à Juventus.

"Talvez façamos algumas alterações, mas só vou decidir amanhã [domingo]. Temos três dias entre os jogos, há mais um dia de descanso. Dois dias entre jogos é sempre mais difícil mas em três dias, normalmente, os jogadores conseguem recuperar completamente", comentou o técnico 'encarnado'.

Sem se deter, Schmidt assumiu que "é bom" para a sua equipa que o campeonato sofra agora uma interrupção para os jogos das seleções nacionais, uma vez que o Benfica "teve de começar muito cedo os jogos de qualificação" para a Liga dos Campeões, em agosto.

O Benfica recebe o Marítimo no domingo, em encontro da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de António Nobre (AF Leiria).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura manter o registo 100% vitorioso e a liderança do campeonato, enquanto os visitantes, agora treinados por João Henriques, que substituiu Vasco Seabra, chegam à Luz em último lugar e sem qualquer ponto no campeonato após seis derrotas consecutivas.