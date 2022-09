Penálti dá vitória a Portimonense frente ao Chaves

O Portimonense venceu esta sexta-feira em casa o Desportivo de Chaves, por 1-0, no jogo de abertura da sétima jornada da I Liga portuguesa de futebol, subindo provisoriamente à quarta posição.

Na marcação de uma grande penalidade, Paulo Estrela marcou, aos 19 minutos, o golo do triunfo dos algarvios, que subiram ao quarto lugar, com 15 pontos, os mesmos do FC Porto, terceiro, que tem menos um jogo.

O Desportivo de Chaves, que terminou reduzido a 10 unidades, devido à expulsão de Steven Vitória (90+2), somou o terceiro encontro seguido sem vencer e é 11.º classificado, com oito pontos.