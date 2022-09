FC Porto recebe Braga com Benfica em busca da 14.ª vitória seguida

O líder Benfica procura manter o percurso 100% vitorioso no arranque da temporada, numa oitava jornada da I Liga portuguesa de futebol em que os dois principais perseguidores - FC Porto e Sporting de Braga - se defrontam.

Com 13 vitórias (sete no campeonato e seis na Liga dos Campeões) a arrancar a temporada, os comandados de Roger Schmidt visitam o Vitória de Guimarães no sábado, um dia depois de o FC Porto, terceiro classificado, receber o vice-líder Sporting de Braga.

Considerado habitualmente um campo difícil para todos os adversários, o Estádio D. Afonso Henriques tem sido um bom recinto para as águias, que venceram nas últimas sete visitas e não perdem há 10 temporadas.

Com um início de temporada inconstante, o Vitória, que não perde há dois encontros, ocupa o nono lugar, com 10 pontos.

Ainda invicto como o Benfica e com apenas um empate na estreia no campeonato frente ao Sporting (3-3), o Sporting de Braga está a fazer um grande arranque de temporada, a apenas dois pontos dos encarnados, visitando um errante FC Porto, que vem de um empate em casa do Estoril Praia (1-1) e de uma derrota pesada na Champions (4-0 em casa com o Club Brugge).

Com o melhor ataque da prova (23 golos), o clube minhoto terá o grande teste da temporada em casa do FC Porto, terceiro a cinco pontos da liderança e que não sabe se poderá contar com três titulares indiscutíveis (Pepe, Otávio e Uribe).

Em 66 encontros em casa para o campeonato, os dragões venceram 54 vezes, empataram oito e perderam quatro, o último em 2019/20.

Na abertura da ronda, igualmente na sexta-feira, o Sporting, no oitavo lugar, a já 11 pontos do Benfica, recebe o Gil Vicente, 10.º classificado, procurando regressar aos triunfos após a derrota em casa do Boavista (2-1), na última ronda.

O treinador dos leões, Rúben Amorim, poderá ter dificuldades para formar a defesa, uma vez que Coates, St. Juste, Porro e Neto estão em dúvida, devido a problemas físicos, frente a um Gil Vicente que apenas venceu uma vez em Alvalade (2002/03).

A fazer um excelente início de temporada, o Boavista, quarto posicionado, até pode entrar no pódio, caso o FC Porto não vença o Sporting de Braga e os 'axadrezados' se imponham ao Famalicão.

O conjunto minhoto, que ocupa o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção, vai estrear o treinador João Pedro Sousa, que regressa a Famalicão para substituir Rui Pedro Silva, despedido após três derrotas seguidas.

Igualmente a fazer um bom começo de época, o Portimonense, quinto posicionado, em igualdade com o Boavista, visita o Vizela, 14.º classificado.

O surpreendente Casa Pia, recém-promovido e no sexto lugar, fecha a ronda em casa do lanterna-vermelha Marítimo, única equipa ainda sem pontos esta temporada.

Tal como os madeirenses, também o Paços de Ferreira, 17.º posicionado, ainda não venceu nesta temporada e soma apenas um ponto, recebendo no domingo o Arouca, 11.º e que não triunfa há quatro encontros.

Motivado pelo empate em casa com o FC Porto, o Estoril Praia, sétimo posicionado, visita no sábado o Desportivo de Chaves, 12.º e que vem de duas derrotas, enquanto Rio Ave (13.º) e Santa Clara (15.º) tentam regressar aos triunfos no domingo.