Roger Schmidt admite mudanças no plantel após participação dos jogadores nas seleções

No arranque da 8.º jornada da Primeira Liga, o Benfica tem encontro marcado com o Vitória de Guimarães no sábado. Roger Schmidt admite fazer mudanças no plantel devido à sobrecarga física de alguns jogadores, que estiveram nos últimos dias ao serviço das Seleções Nacionais.

"O maior desafio será para os jogadores que foram às seleções. Não tiveram tempo de descanso e viajaram muito. Talvez tenhamos de mudar um pouco a nossa abordagem", adiantou o treinador na conferência de antevisão ao jogo.