Famalicão-Boavista: sete pessoas identificadas após confrontos entre adeptos

Sete pessoas foram identificadas pela polícia após confrontos este domingo entre adeptos do Famalicão e do Boavista em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, informaram esta segunda-feira as forças de segurança.

Os "confrontos e as agressões" aconteceram antes do início do encontro entre as duas equipas a contar para a I Liga portuguesa de futebol, disse o Comando Distrital da PSP de Braga.

"Pelas 20:10, 20 minutos antes do início do jogo, nas imediações do estádio, (...) um grupo de adeptos do FC Famalicão envolveu-se em confrontos e agressões com um grupo de adeptos do Boavista FC", segundo o comunicado.

"A pronta intervenção policial logrou por termo aos confrontos, sendo que estão já identificados sete indivíduos envolvidos", havendo ainda a registar danos num estabelecimento, pode ler-se na mesma nota.

A PSP assinalou ainda que "foram recolhidas informações tendentes à cabal identificação dos demais envolvidos" e que o jogo de futebol terminou "sem qualquer incidente".

Famalicão goleou o Boavista

O Famalicão somou no domingo o segundo triunfo na I Liga portuguesa de futebol, depois de três derrotas consecutivas, ao golear em casa o Boavista por 4-0, em encontro da oitava jornada.

Ivo Rodrigues, aos 25 minutos, o panamiano Puma Rodríguez, aos 44, o francês Zaydou, aos 52, e o brasileiro Gustavo Assunção, aos 85, apontaram os tentos do conjunto comandado por João Pedro Sousa, em estreia na sua segunda passagem pelo clube.

Com esta vitória, o Famalicão saltou para o 15.º lugar, com sete pontos, enquanto o Boavista, que vinha de três vitórias seguidas, manteve-se com 15, ainda no quarto lugar, que pode perder na segunda-feira para o Casa Pia.