Pepe vai ficar de fora dos próximos jogos do FC Porto

O capitão Pepe lesionou-se num joelho e vai ficar de fora dos próximos jogos do FC Porto.

A informação foi avançada esta sexta-feira pelo treinador Sérgio Conceição, na antevisão do encontro com o Portimonense.

"Não falo de questões de onze inicial. O Otávio faz parte dos 25 elementos disponíveis. Infelizmente, não está um, que é o Pepe, porque fez ontem [quinta-feira] uma entorse no joelho com alguma gravidade. Não vai estar neste nem nos próximos jogos. Já o Otávio faz parte do grupo e estará disponível", partilhou o técnico.

Na conferência de imprensa, Sérgio Conceição afirmou ainda que o Portimonense é um adversário "agressivo e competente".

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, com 19 pontos, a três do líder invicto Benfica, vai medir forças com o Portimonense, sexto, com 15, no sábado, às 18:00, em partida da nona jornada do campeonato, com arbitragem de Manuel Mota, da associação de Braga.