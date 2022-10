Benfica procura voltar às vitórias na I Liga, FC Porto subir pressão

O Benfica, líder da I Liga de futebol, procura este sábado voltar às vitórias na receção ao Rio Ave, na nona jornada, ao mesmo tempo que o campeão FC Porto, segundo, a três pontos das 'águias', visita o Portimonense.

Os 'encarnados' empataram pela primeira vez na competição na jornada passada, no terreno do Vitória de Guimarães (0-0), depois de sete vitórias seguidas, mantendo a liderança com 22 pontos, mais três do que o FC Porto, que aproveitou o deslize e aproximou-se, ao igualar o Sporting de Braga no segundo posto, com a goleada imposta aos bracarenses (4-1).

O Benfica, que empatou também na receção ao Paris Saint-Germain (1-1), na quarta-feira, para a Liga dos Campeões, recebe o Rio Ave, 10.º classificado, com nove pontos, e que não perde há dois jogos, mas bateu os 'dragões' em casa (3-1), na quarta jornada.

O embate entre lisboetas e vila-condenses está marcado para as 18:00, no Estádio da Luz, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto, à mesma hora que o FC Porto visita o Portimonense, num jogo que vai ser dirigido por Manuel Mota, da associação de Braga.

Após o triunfo diante do Bayer Leverkusen (2-0), para a Liga dos Campeões, a formação comandada por Sérgio Conceição procura a segunda vitória seguida na I Liga, e o quinto jogo sem perder, no terreno do quinto classificado, com 15 pontos, que perdeu dois dos últimos três jogos, nas visitas a Sporting (4-0) e Vizela (1-0).

Também este sábado, o Sporting, oitavo colocado, com 13 pontos, persegue o segundo triunfo consecutivo na competição, no terreno do Santa Clara, 16.º e antepenúltimo com cinco pontos, depois do desaire no terreno do Marselha (4-1), para a 'Champions'.

Os açorianos não vencem há três jornadas mas só perderam um jogo em Ponta Delgada, onde, na época passada, impuseram então a primeira derrota aos 'leões' (3-2), que já devem contar com o capitão Sebastian Coates, no encontro marcado para as 14:30 locais (15:30 em Lisboa) e que vai ser arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.

O último jogo do dia vai opor o 'aflito' Paços de Ferreira, 17.º, com dois pontos, e que persegue a primeira vitória na prova, ao Vitória de Guimarães, que não perde há três jogos mas empatou os dois últimos e que é nono, com 11, às 20:30.

A nona jornada da I Liga arrancou na sexta-feira, com o triunfo do Estoril Praia no reduto do Gil Vicente (1-0).

Programa da nona jornada:

Sexta-feira, 7 out:

Gil Vicente - Estoril Praia, 0-1

Sábado, 8 out:

Santa Clara - Sporting, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Benfica - Rio Ave, 18:00

Portimonense - FC Porto, 18:00

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:30

Domingo, 9 out:

Boavista - Marítimo, 15:30

Casa Pia - Vizela, 18:00

Sporting de Braga - Desportivo de Chaves, 20:30

Segunda-feira, 10 out: