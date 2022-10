Benfica vence o Rio Ave e mantém-se na liderança

O Rio Ave surpreendeu no Estádio da Luz aos 6 minutos com um remate de Fábio Ronaldo.

Benfica repôs a igualdade com Gonçalo Ramos a marcar aos 13 minutos.

O jogo teve uma reviravolta quando um erro de Jhonatan possibilitou o 2-1. O guarda-redes do Rio Ave controlou mal a bola após um atraso de Costinha e esta acabou por entrar na própria baliza.

Mais um golo do Benfica antes do intervalo novamente pelo pé de Gonçalo Ramos. Enzo assiste o avançado que fez o terceiro golo.

Benfica não pára e soma o quarto golo com um cruzamento de Ristic e Musa.

Rio Ave reduz através de Guga. O médio faz o 2-4 com um remate de bandeira, com o pé direito fora da área, depois de um passe de Costinha.

Em vésperas de visitar o Paris Saint-Germain, para a Liga dos Campeões, o Benfica segue na liderança da I Liga, com 25 pontos, mais três do que o FC Porto (22), que hoje venceu o Portimonense por 2-0, enquanto o Rio Ave está na 10.ª posição, com nove.